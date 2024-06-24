Футболист сборной Венгрии получил серьезную травму в матче с Шотландией

Нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга получил серьезную травму в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Шотландии. Трансляция велась на ОККО.

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Встреча прошла на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Футболист потерял сознание на 70-й минуте после столкновения с вратарем соперника Ангусом Ганном. Варга упал на газон, после чего товарищи по команде закрыли его от зрителей. Футболиста унесли с поля на носилках с кислородной маской на лице.

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В настоящий момент Варга находится в клинике. У нападающего диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что спортсмен до сих пор находится без сознания.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии. Голом на десятой добавленной ко второму тайму минуте отметился форвард Кевин Чобот. Таким образом, после окончания группового этапа венгры расположились на третьем месте с тремя очками и сохраняют шансы на плей-офф турнира.