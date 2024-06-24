Сборная Шотландии вылетела с Евро-2024 после поражения команде Венгрии

Сборная Венгрии сохранила шанс на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу-2024. Спортсмены вырвали победу у команды Шотландии, которая покидает турнир после встречи в Штутгарте.

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Единственный мяч в игре сборных в группе A забил футболист сборной Венгрии Кевин Чобот на 10-й дополнительной минуте к основному времени встречи. По данным статистической службы Opta, спортсмен стал автором самого позднего гола в истории чемпионата Европы по футболу без учета матчей с дополнительным временем.

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Победа позволила сборной Венгрии завершить групповой этап турнира на третьем месте с тремя очками. Команда попадает в число тех, которые выходят в плей-офф соревнования с третьей строчки своей группы. Сборная Шотландии покидает Евро-2024, поскольку завершила групповой этап на последнем месте в четверке с одним очком, передает РИА Новости Спорт.

Сборная Германии, хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года, в этот же день встретилась с командой Швейцарии. Игра завершилась ничьей 1:1, а немецкие спортсмены вышли в плей-офф с первого места.

Кроме того, в группе F сборная Португалии одержала победу над командой Турции. Это позволило португальцам выйти в плей-офф турнира.