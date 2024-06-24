Олимпийский чемпион Бородюк критически оценил формат Кубка России

Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк высказался о формате Кубка России.

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«Этот турнир — давняя традиция нашего футбола. Как сказал один эксперт: «Сколько нужно проиграть, чтобы не вылететь из Кубка России?» Ещё раз, самое главное слово — традиция. У тебя шесть матчей, в которых ты запредельно борешься. В любом маленьком городе всегда аншлаг, когда приезжает большой клуб. Традиции должны оставаться традициями. Можно сделать отдельный турнир, который пойдёт на пользу нашим командам. На мой взгляд, Кубок России должен сохранять свои традиции. Но, может, кому-то и нравится такой формат. Я просто высказываю своё мнение — не собираюсь советовать или учить. Решения принимают другие люди», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Полностью интервью с Александром Бородюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.