Коллегия CAS готовит решение по иску Тимощука к УАФ

Коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) готовит решение по иску тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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«Разбирательство в арбитражном суде дела «Анатолий Тимощук против Украинской ассоциации футбола» продолжается. Коллегия обсуждает и готовит арбитражное решение», — приводит слова представителя пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.



Напомним, в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех завоёванных трофеев на национальном уровне, которые тренер «Зенита» выиграл, будучи футболистом. Позднее Тимощук, игравший за «Шахтёр», подал апелляционную жалобу в УАФ, однако она была отклонена. В сентябре 2023 года тренер сине-бело-голубых обратился в Спортивный арбитражный суд. Иск Тимощука был зарегистрирован.