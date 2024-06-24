«Рубин» подпишет полузащитника «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Александар Юкич перейдёт в «Рубин». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник подпишет контракт с казанцами на четыре года с зарплатой € 600 тыс в год.

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Напомним, Юкич присоединился к «Сочи» зимой 2024 года. В рамках Российской Премьер-Лиги минувшего сезона 23-летний хавбек провёл 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийского футболиста в € 800 тыс.

«Сочи» по итогам прошлого сезона вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв последнее место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» стал восьмым. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка по результатам 30 матчей.