Стало известно, какие шансы есть у Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Телеграм-канал Opta Sports оценивает шансы национальной команды Украины на выход в плей-офф чемпионата Европы — 2024 в 61%.

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Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 Украина располагается на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице. У команды Сергея Реброва в активе три очка, но столько же и у всех остальных команд. В матче заключительного тура сборная Украины сыграет с Бельгией, а Румыния встретится со Словакией.

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Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Напрямую в плей-офф уже вышли сборные Испании, Германии, Португалии и Швейцарии.