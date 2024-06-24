Илич назвал цель «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Саша Илич обозначил цель команды на сезон 2024/25.

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Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Его контракт с клубом действует до конца сезона 2024/25.

«Я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед. Задача минимум — завершить сезон выше зоны стыков», – приводит слова Илича «Спорт-Экспресс».



«Пари НН» был основан в 2015 году. В сезоне 2020/21 команда впервые в истории вышла в РПЛ. В сезоне 2021/22 клуб занял 11-е место в РПЛ. В двух последующих сезонах нижегородцы занимали 13-е место и играли в стыковых матчах.

В сезоне 2022/23 «Пари НН» обыграл «Родину» (3:2), в сезоне 2023/24 – тульский «Арсенал» (3:2).