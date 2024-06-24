Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк рассказал, как изоляция повлияла на российский футбол. Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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