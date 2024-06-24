Зелимхан Бакаев проходит медосмотр с «Зенитом»

Крайний нападающий Зелимхан Бакаев, выступавший в прошлом сезоне в составе «Аль-Вахды» из ОАЭ на правах аренды, проходит медицинское обследование вместе с футболистами «Зенита». Ранее в СМИ появились слухи, что Бакаев продолжит выступать за клуб из ОАЭ.

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В минувшем Бакаев принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Напомним, сегодня, 24 июня, санкт-петербургский «Зенит» вышел из отпуска. Первая группа футболистов начала прохождение медицинского осмотра. Сообщается, что сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 25 и 26 июня, а сразу после этого начнут летние учебно-тренировочные сборы.