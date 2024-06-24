«Манчестер Юнайтед» отклонил первое предложение «Лацио» по Гринвуду

«Манчестер Юнайтед» отклонил первое предложение «Лацио» по нападающему команды Мэйсону Гринвуду, выступавшему в прошедшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, «орлы» ведут активные переговоры о переходе 22-летнего английского футболиста. «Лацио» предлагал «Манчестер Юнайтед» € 20 млн и 50% от следующей продажи игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.