Гендиректор ЦСКА ответил, почему санкции являются серьезной проблемой для клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, почему санкции являются серьёзной проблемой для московского клуба.

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«Не хочется искать оправданий. Но да, санкции — это проблема. Мы привыкли жить по средствам, как и в любой семье, бизнесе. Нужно адекватно оценивать свои возможности, иначе можно загнать бизнес и семью в плохую ситуацию. Проблемы есть, но они есть не только у нас. Из свежих примеров — трансфер Капишабы, когда штаб-квартира «Ред Булл» наложила вето на трансфер игрока», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Западные санкции в том числе затронули и отечественные клубы.