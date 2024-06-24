Гендиректор ЦСКА ответил, почему санкции являются серьезной проблемой для клуба

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, почему санкции являются серьёзной проблемой для клуба
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, почему санкции являются серьёзной проблемой для московского клуба.
«Не хочется искать оправданий. Но да, санкции — это проблема. Мы привыкли жить по средствам, как и в любой семье, бизнесе. Нужно адекватно оценивать свои возможности, иначе можно загнать бизнес и семью в плохую ситуацию. Проблемы есть, но они есть не только у нас. Из свежих примеров — трансфер Капишабы, когда штаб-квартира «Ред Булл» наложила вето на трансфер игрока», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Западные санкции в том числе затронули и отечественные клубы.