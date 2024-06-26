Кучаев поделился первыми впечатлениями от работы с Карпиным в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

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— Уже успел немного узнать его как человека и тренера?

— Конечно, узнал, всё-таки неделю уже тренируемся.

— Многие футболисты характеризуют Валерия Георгиевича как прямого и справедливого человека. Тебе он каким показался?

— Таким же, наверное, и показался.

— Под жёсткие шутки Карпина уже попадал?

— Валерий Георгиевич может пошутить, но ничего жёсткого, тем более оскорбительного я от него не слышал. Обычный футбольный юмор. Игроки воспринимают этот язык совершенно нормально, без обид, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.