«Реал» не будет выкупать Хоселу

Нападающий «Эспаньола» Хоселу, выступавший в прошедшем сезоне за мадридский «Реал» на правах аренды, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает интернет-издание COPE.

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По информации источника, сливочные не будут выкупать 34-летнего футболиста, несмотря на успешный сезон в клубе. «Реал» считает, что не будет давать достаточного количества игрового времени Хоселу после подписания Киллиана Мбаппе и Эндрика.

Считается, что у игрока уже есть предложения из Саудовской Аравии. Также рассматривается вариант возвращения в «Эспаньол», так как клуб добился повышения в Ла Лигу.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн. В прошедшем сезоне Хоселу сыграл 49 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.