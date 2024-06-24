Кафанов назвал Акинфеева феноменом

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является феноменом отечественного футбола.

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38‑летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы‑2008.

— Вообще Игорь Акинфеев — это феномен российского футбола. В двух словах его трудно охарактеризовать. Даже не знаю, кто вообще сможет приблизиться к его показателям в России. Это касается общего количества матчей, числа «сухих» игр, того, что он всю жизнь провел в одном клубе. Таких вратарей у нас очень мало — Слава Малафеев и Антон Шунин. Я хочу, чтобы Игорь играл до тех пор, пока чувствует в себе силы. Это пойдет на пользу всему российскому футболу, потому что он — ориентир для всех вратарей в стране. Он показывает, каким должен быть «голкипер номер один» и в клубе, и в сборной. На него будут ориентироваться еще очень долго в нашем чемпионате, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».



Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. За карьеру вратарь провел за московский клуб 765 матчей во всех турнирах, в 318 из которых оставив ворота «сухими».