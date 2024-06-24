Кафанов назвал Акинфеева феноменом российского футбола
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является феноменом отечественного футбола.
38‑летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы‑2008.
— Вообще Игорь Акинфеев — это феномен российского футбола. В двух словах его трудно охарактеризовать. Даже не знаю, кто вообще сможет приблизиться к его показателям в России. Это касается общего количества матчей, числа «сухих» игр, того, что он всю жизнь провел в одном клубе. Таких вратарей у нас очень мало — Слава Малафеев и Антон Шунин. Я хочу, чтобы Игорь играл до тех пор, пока чувствует в себе силы. Это пойдет на пользу всему российскому футболу, потому что он — ориентир для всех вратарей в стране. Он показывает, каким должен быть «голкипер номер один» и в клубе, и в сборной. На него будут ориентироваться еще очень долго в нашем чемпионате, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. За карьеру вратарь провел за московский клуб 765 матчей во всех турнирах, в 318 из которых оставив ворота «сухими».