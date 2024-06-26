Сутормин рассказал о целях после возвращения в «Зенит» из «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин во время прохождения медосмотра в клинике «ММЦ» рассказал «Матч ТВ», какие задачи ставит перед собой на летние сборы.

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Вторую половину сезона‑2023/24 Сутормин на правах аренды провел в «Сочи».

— Успели отдохнуть в отпуске?

— У меня он был чуть больше, чем у остальных игроков «Зенита», которые играли в финале Кубка России. Так что да. Успел много дел сделать. А сейчас очень рад вновь встретить ребят — давно не пересекались. Хотя с Мишей Кержаковым мы даже на отдыхе виделись.

— Какие ожидания от летних сборов?

— Надо приходить в рабочее состояние, входить в тонус и готовиться к Суперкубку России. Кроме того, нас ждут хорошие спарринги в рамках Летнего кубка. Да и вообще, для хороших сборов в Петербурге есть все условия. Так что будем работать дома с отличным настроением.

— По возвращении в «Зенит» больше всего шуток было от Андрея Мостового?

— Он же мне даже на поздравления по поводу чемпионства не ответил (смеется).

— Он извинился за это перед вами в интервью «Матч ТВ»!

— Если серьезно, прекрасно знаю эту особенность Андрея, который не всегда отвечает на сообщения, и всё прекрасно понимаю (улыбается).

— Как относитесь к тому, что стали чемпионом, но в то же время с «Сочи» заняли последнее место в РПЛ?

— Диме Чистякову сразу сказал по этому поводу: повторить это, может быть, кто‑то и сможет, но перекрыть — точно нет. Очень жаль, что задача сохранить место в РПЛ для «Сочи» не была выполнена. Обидно! Наверное, нами недостаточно было сделано, чтобы остаться. Но это опыт, который поможет в будущем. И команде, и нам с Димой Чистяковым.

— Какие цели ставите себе по возвращении в «Зенит»?

— В первую очередь хорошо подготовиться к сезону. Пусть концовка сезона получилась для «Зенита» нервозной, но три титула выиграно! Надо постараться добиться такого же результата и в новом футбольном году, — сказал Сутормин «Матч ТВ».

«Сине‑бело‑голубые» продолжат проходить медосмотр 26 июня, после начнут летние тренировочные сборы. В ходе подготовки к сезону «Зенит» в примет участие в Winline Летнем кубке в рамках которого сыграет с «Сочи» (2 июня), аргентинским «Тальересом» (5 июля) и сербской «Цревной Звездой» (8 июля). Турнир пройдет в Санкт‑Петербурге.

«Зенит» в сезоне‑2023/24 стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.