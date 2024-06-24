Защитник Горшков перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит»

Петербургский «Зенит» на сайте объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов».

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Соглашение с 25‑летним футболистом рассчитано на три года и предусматривает опцию продления контракта еще на сезон.

— «Зенит» приветствует Юрия Горшкова в Петербурге и желает новых побед — в футболке «сине‑бело‑голубых», — говорится в заявлении.



Горшков является воспитанником академии «Чертаново», за «Крылья Советов» он выступал с августа 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за самарский клуб 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В октябре 2023 года футболист дебютировал за сборную России в матче с командой Кении (2:2). Всего за национальную команду он провел три матча.