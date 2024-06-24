Глушаков заявил, что Промес не валял дурака в тюрьме

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что нападающий Квинси Промес сможет помочь команде достигнуть поставленных задач по возвращению из ОАЭ.

По его словам, полугодичное отсутствие никак не скажется на профессиональных качествах 32-летнего нидерландца.

«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть, что доказывать. Хотел бы его возвращения», — заявил Глушаков.



14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».