Президент украинского «Хуста» назвал причину переезда клуба

Украинский футбольный клуб «Хуст» переедет из одноименного города в Закарпатской области в Тернополь и объединится с местной любительской командой «ФАТ-Подоляны», чтобы избежать тотальной мобилизации. Об этом сообщил президент ФК Михаил Мадярчик, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что одного из основных игроков «Хуста» Николая Сираша мобилизовали прямо на вокзале. В ВСУ заявили, что считают странным ставить интересы футбольного клуба выше интересов вооруженных сил, отметив, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован.

Мадярчик подтвердил информацию о переезде и объединении ФК с «ФАТ-Подоляны», указав, что процедура пока «не оформлена официально».

«Так что давайте не спешить. Такой шаг, как объединение, вынужден. Сейчас, в условиях войны, "Хуст" не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах», — добавил он.



По словам Мадярчика, клуб не может предоставить футболистам гарантии безопасности и получить бронирование от армии.

«Поэтому сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать в Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный, слишком активный», — указал президент ФК.



Он отметил, что в Закарпатье работники ТЦК «гребут всех подряд» и им безразлично «футболист это или рядовой гражданин».