Стало известно время начала матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром»

Игра между чемпионом и обладателем кубка страны петербургским «Зенитом» и серебряным призером Премьер-лиги «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

© Соцсети

Игру примет стадион «Волгоград Арена». Старт билетной программы состоится в среду, 26 июня.

Напомним, «Зенит» оформил «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.