Горшков обратился к болельщикам «Зенита» после своего трансфера

Крайний защитник Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», обратился к болельщикам санкт-петербургского «Зенита» после перехода в стан сине-бело-голубых.

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«Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу», — приводит слова Горшкова пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.



Сегодня, 24 июня, санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).