В ЦСКА оценили извинения шведского футболиста за выступления в России

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев в интервью YouTube-каналу команды оценил извинения шведского футболиста Понтуса Вернблума за выступления за армейцев.

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Бабаев заявил, что удивился словам спортсмена, однако потом перестал им верить. Он назвал интервью Вернблума троллингом и обратил внимание на то, что швед всегда обладал непредсказуемым характером.

«Думаю, старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», — посчитал гендиректор клуба.



21 мая Вернблум извинился за выступления за армейский клуб. Футболист оправдал свои действия тем, что в момент подписания контракта ситуация в мире была совершенно иной.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.