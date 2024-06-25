Футболист «Спартака» помог Коста-Рике отобрать очки у Бразилии на Кубке Америки

Сборная Бразилии сыграла вничью с Коста-Рикой в стартовом матче группового этапа Кубка Америки-2024 по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в ночь на вторник, 25 июня, и завершилась со счетом 0:0. На 30-й минуте игрок бразильцев Маркиньос поразил ворота, но судьи отменили гол.

Отобрать очки у Бразилии игрокам сборной Коста-Рики помог форвард московского «Спартака» Манфред Угальде. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

В группе D после первого тура лидирует Колумбия, обыгравшая Парагвай. Сборные Бразилии и Коста-Рики делят второе и третье места.