Ферран Торрес признан лучшим игроком матча Албании с Испанией на Евро-2024

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией (1:0). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

© Пресс-служба ФК "Атлетико"

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Ферран Торрес: игрок откликнулся на пас соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника. Этот гол оказался единственным в матче — 1:0.

В этом матче Торрес забил свой 20-й мяч за национальную команду. Он является самым молодым футболистом в истории сборной Испании, который достиг этой отметки.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Второе место заняла Италия. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место.