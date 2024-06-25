Виллиан Жозе перешел в «Спартак»

Московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе, информирует журналист ESPN Виктор Моралес.

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Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит порядка € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.