Игрок ЦСКА Круговой высказался о главном тренере клуба

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о новом наставнике красно-синих Марко Николиче. Напомним, 6 июня армейцы на официальном сайте объявили о назначении сербского специалиста на пост главного тренера.

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«Был ли уже разговор с главным тренером? Ну да, был. Пока только обменялись парой фраз, но сразу видно, что тренер серьёзно настроен и есть стимул побеждать в каждом матче. Надеюсь, у ЦСКА получится и на футбольном поле и за его пределами», — сказал Круговой в интервью на YouTube-канале армейцев.



Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

18 июня футболист прибыл в расположение ЦСКА, который проводит летнюю подготовку к следующему сезону РПЛ.