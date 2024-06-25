Орещук: «Зенит» — фаворит чемпионата, я уже вручил бы им золотые медали

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.

«У «Зенита» было много трансферных окон, когда они покупали хороших футболистов, но не все заиграли. Пример того же Коваленко. «Зенит» – фаворит чемпионата. Я бы уже им вручил золотые медали. «Динамо» будет кусаться и бороться за первое место. На тройку точно должны претендовать», — приводит слова Орещука

«РБ Спорт»

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В текущее трансферное окно «Зенит» приобрел 4 футболистов: Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Сергея Волкова. По информации СМИ, в сумме на все трансферы сине-бело-голубые потратили 16,9 млн евро.

В первом туре чемпионата России-2024/25 команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Дата встречи запланирована на 19-22 июля. 13 июля зенитовцы проведут матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром». Игра пройдет в Волгограде.

25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в встрече 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.