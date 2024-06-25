Бывший клуб Слуцкого лишили лицензии

Независимый комитет по лицензированию Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) отозвал лицензию «Витесса» с 9 июля.

KNVB сообщил, что клуб должен был подать необходимые документы в лицензионный комитет до 24 июня, однако не сделал этого. Сам клуб сообщил о намерении немедленно подать апелляцию.

— Независимый комитет по лицензированию KNVB отозвал лицензию футбольного клуба «Витесс» с 9 июля. Об этом клубу сообщили в понедельник. Отсутствие банковского счета, аудитора‑бухгалтера и тот факт, что клуб не предоставил окончательный бюджет, делают невозможным продление действия лицензии «Витесса» на сезон‑2024/25, — говорится в заявлении KNVB.



Также отмечается, что «Витесс» предоставил комитету по лицензированию ограниченную документацию о возможном новом акционере, которой оказалось недостаточно. Клуб должен был найти нового владельца до 17 июня.

17 мая «Витесс» сообщил, что лицензионный комитет KNVB одобрил передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд.

Клуб из Нидерландов ранее был оштрафован на 18 очков за многократное невыполнение требований лицензионных правил и вылетел из Эредивизи. «Витесс» выступал в высшем дивизионе на протяжении 35 сезонов. С 2018 по 2019 год главным тренером команды был россиянин Леонид Слуцкий.