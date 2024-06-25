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Первый тренер Глушенкова рассказал, что футбол сделал его инвалидом

Сергей Пучков, первый тренер нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, рассказал, что футбол сделал его инвалидом.

Первый тренер Глушенкова рассказал, что футбол сделал его инвалидом
© РИА Новости

«У меня есть ещё одна позиция о деньгах, я на собственной шкуре это знаю. Поэтому у меня инвалидность. Вот завтра вас перелопатят, будут переломы или что-то со связками, и вы вылетите. О каких деньгах будете говорить? Кому нужен будет человек? Корреспондентам? Тренерам? Зарубежным клубам? «Локомотиву»? Это может случиться в любой игре и в любом туре на Кубке или в чемпионате, а также в товарищеской игре или на тренировке. Завтра любой игрок сломается, и он никто, никому не нужен будет. Я просто через это прошёл и понимаю, что говорю», — сказал Пучков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбол
Максим Глушенков
Сергей Пучков
Зенит