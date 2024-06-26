Стали известны потенциальные соперники сборной Англии в плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы 25 июня свои последние матчи в группе С провели национальные команды Сербии, Словении, Дании и Англии. Оба матча (Словения – Англия и Дания – Сербия) завершились вничью со счётом 0:0. Таким образом, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

© championat.com

По данным Football meets data, осталось лишь три вероятных сценария для команд, которые заняли и займут третьи места.

Таким образом, сборная Англии может встретиться в плей-офф чемпионата Европы с Нидерландами (наибольшая вероятность) и с третьей командой группы E, в которой на данный момент у четырёх сборных набрано по три очка по итогам двух туров: у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины.