Менеджер Тюкавина назвал цели футболиста в следующем сезоне

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ о целях игрока на предстоящий сезон.

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Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ-2023/24 по опросу футболистов премьер-лиги от «Спорт-Экспресса». Он забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах и помог «Динамо» занять 3-е место.

– Какие цели ставит Константин Тюкавин в предстоящем сезоне?

– Выступить лучше, чем в предыдущем.

– Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Конечно, он человек амбициозный, значит, будет стараться.

– В таком звании легче уехать в Европу?

– Сейчас в Европу в любом звании тяжело уехать, потому что в связи со всеми этими событиями тяжело получить разрешение на работу.

– Ставит ли вообще Константин перед собой такую задачу?

– Если будет хорошее предложение, готов поиграть в Европе.