Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо» летом

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение о том, какие позиции нужно укреплять бело-голубым в летнее трансферное окно.

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«Нужно приобрести нападающего на подмену Тюкавину. В остальном у «Динамо» абсолютно сбалансированный состав, есть кем усиливаться со скамейки. Если кого‑то покупать, то только точечно. Вратарь, крайние защитники и нападающий на подмену Тюкавину — те позиции, которые можно укрепить», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».



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