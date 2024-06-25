«Балтика» объявила о расставании с двумя игроками

Вратарь Сослан Джанаев и центральный защитник Александр Жиров покидают «Балтику» по истечении срока действия трудовых договоров, сообщает официальный калининградского клуба.

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«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении на официальном сайте «Балтики».



37-летний Джанаев пополнил состав «Балтики» в августе 2023-го года. В минувшем сезоне он принял участие в четырёх матчах «Балтики» во всех соревнованиях, в одном из которых оставил ворота команды в неприкосновенности. 33-летний Жиров пополнил ряды калининградцев в июне 2023-го года. В прошедшем сезоне защитник провёл в составе «Балтики» 28 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Балтика вылетела из РПЛ.