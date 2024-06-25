В агентстве Виллиана Жозе ответили на вопрос о переходе в «Спартак»

В агентстве UN1QUE FOOTBALL, которое представляет интересы форварда «Бетиса» Виллиана Жозе, ответили на вопрос о переходе игрока в московский «Спартак». Ранее журналист ESPN сообщил, что трансфер 31-летнего бразильца в стан красно-белых — уже решённый вопрос.

«Бетис и «Спартак» договорились? Ещё нет. Договорённость самого Виллиана и «Спартака»? Давайте не забегать вперёд», — приводит сообщение из агентства интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Соглашение сторон якобы будет рассчитано на два года, а за переход бразильца российский клуб заплатит порядка € 1,5 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.