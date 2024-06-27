Источник: женская сборная России сыграет с Северной Кореей

Женская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальной командой Северной Кореи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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По информации источника, обе встречи пройдут на стадионе «Москвич» в Москве. Игры запланированы на 12 и 15 июля. Отметим, что сборная Северной Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, Россия располагается на 27-й строчке.

В июне женская сборная России провела два товарищеских матча с национальной командой Уругвая. Игры проходили в столице Уругвая Монтевидео. Первый матч завершился вничью, со счётом 1:1, во второй игре россиянки потерпели поражение — 1:2.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.