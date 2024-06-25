Сборная Австрии в сверхрезультативном матче Евро-2024 обыграла Нидерланды

Сегодня, 25 июня состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Австрии со счётом 3:2.

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Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера — 3:2.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей.