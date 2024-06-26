ЦСКА может приобрести нападающего из Турции

Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего турецкого «Трабзонспора» Эниса Дестана. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, российский клуб проявляет интерес к 22-летнему нападающему и может вскоре направить предложение о покупке.

В минувшем сезоне чемпионата Турции Дестан провел 33 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи, получив при этом четыре желтых карточки.

ЦСКА завершил сезон-2023/24 на шестом месте в турнирной таблице. В Кубке России армейцы остановились на стадии полуфинала, уступив «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.