Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2024

Завершился матч 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0.

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После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке.

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Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.