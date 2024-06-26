Сербия сыграла вничью с Данией и вылетела с Евро

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Дании и вылетела с Евро-2024.

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Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборной Сербии для продолжения борьбы была необходима победа.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав 5 очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав 3 балла. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Сербии еще ни разу не выходила в плей-офф Евро. Дания на прошлом чемпионате Европы дошла до полуфинала.

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