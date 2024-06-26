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Радимов назвал команду-открытие Евро-2024

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную, которая для него является главным открытием чемпионата Европы 2024 года.

Радимов назвал команду-открытие Евро-2024
© championat.com

«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. У них отличный состав, хорошее качество игры. Конечно удивляет, что они выиграли группу. Видно, что команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч».

После трёх сыгранных туров сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Футбол
Владислав Радимов
Зенит