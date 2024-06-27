Данила Козлов перешел из «Балтики» в «Краснодар», сообщила пресс-служба «быков».

© ФК «Краснодар»

Контракт 19-летнего полузащитника с черно-зелеными рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Теперь это твоя команда, Данила. Добро пожаловать!», – говорится в заявлении «Краснодара».



По данным журналиста-инсайдера Ивана Карпова, изначально «Балтика» согласовала трансфер Козлова в «Зенит», после чего он должен был отправиться в аренду «Ростов». Однако футболист отказался и выбрал «Краснодар». Сумма трансфера составила 120 миллионов рублей.

В 15 матчах прошлого сезона Козлов забил три гола и сделал пять голевых передач. «Балтика» вышла в финал Кубка России и вылетела в Первую лигу.