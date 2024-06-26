Месси пройдет обследование после повреждения в матче Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пройдет обследование после того, как получил повреждение приводящей мышцы правого бедра в матче группового этапа Кубка Америки с командой Чили. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

26 июня сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0). По ходу первого тайма Месси прикладывали лед к ноге и массировали бедро.

"Меня это немного беспокоит, но я смог доиграть, - сказал Месси. - Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим, что будет дальше".



Сборная Аргентины набрала 6 очков по итогам двух туров и стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки. Заключительный матч группового этапа аргентинцы проведут 30 июня против команды Перу.