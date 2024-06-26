Головин вернулся в расположение «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба.

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«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.



Александр Головин пропустил концовку сезона-2023/2024 из-за травмы лодыжки, которую он получил в апреле.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на счету полузащитника две игры в Кубке Франции. «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.