«Оренбург» арендовал у «Ростова» экс-игрока «Зенита»

Защитник «Ростова» Данила Прохин проведет сезон-2024/25 в «Оренбурге», сообщает пресс-служба южноуральцев.

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23-летний футболист присоединился к «горожанам» в январе этого года. За клуб россиянин отыграл 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока игрока в 1,5 млн евро. Ранее защитник выступал за «Зенит» и «Сочи». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка страны.

В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Оренбург» дома на стадионе «Газовик» сыграет со «Спартаком». «Ростов» примет на «Ростов Арене» ЦСКА.

По итогам сезона-2023/24 желто-синие заняли седьмое место, набрав 43 очка. Оренбуржцы с 31 очком завершили чемпионат на 12-й строчке.