Титов сравнил сборную Сербии с Россией

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о выступлении сербской национальной команды на Евро-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Он сравнил Сербию с российской сборной.

«Сербы — как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются. Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», — заявил Титов.



Ранее 25 июня сборная Сербии сыграла вничью с Данией в заключительном матче группового этапа Евро. Команда набрала два очка, заняла последнее место в квартете и покинула турнир.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. С того момента россияне проводят только товарищеские встречи