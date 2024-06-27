Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

© Чемпионат.com

За три игры группового этапа форвард Португалии пробил 12 раз, только пять из которых пришлись в створ ворот. По 10 раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).

Смотреть матчи Евро-2024

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года стартуют в субботу, 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).