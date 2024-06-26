«Зенит» представил четырех новичков

«Зенит» официально представил четырех новых игроков команды: защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, вратаря Евгения Латышонка и полузащитника Максима Глушенкова.

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Презентация прошла в фирменном клубном магазине на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге.

По традиции футболисты сами нанесли фамилии и игровые номера на футболки «Зенита».

Ранее Глушенков выступал за «Локомотив», Горшков — за «Крылья Советов», Волков — за «Краснодар», Латышонок — за «Балтику». Волков, Латышонок и Глушенков подписали соглашения по схеме «4+1», Горшков — «3+1».

В ходе подготовки к сезону «Зенит» примет участие в Winline Летнем кубке, в рамках которого сыграет с «Сочи» (2 июля), аргентинским «Тальересом» (5 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (8 июля). Турнир пройдет в Санкт‑Петербурге, трансляции смотрите на каналах холдинга «Матч».