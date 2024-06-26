Кучаев не понял замену Юрана на Илича в «Пари НН»

Бывший полузащитник «ПАРИ НН» Константин Кучаев признался, что не понял смысл увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера команды и назначения на эту должность серба Саши Илича.

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Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера «ПАРИ НН» в апреле 2024 года после шестого поражения команды подряд, за 4 тура до конца чемпионата. Он возглавлял нижегородцев с весны 2023‑го. В настоящий момент в клубе работает сербский специалист Саша Илич.

— Ты понял смысл замены Юрана на Илича?

— Я — не понял. Но я, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать. Мое дело — играть, — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

По результатам сезона‑2023/24 «ПАРИ НН» сохранил прописку в МИР РПЛ, по сумме двух стыковых матчей обыграв тульский «Арсенал» (3:2).