Кожевников обвинил «Матч ТВ» в алчности из-за показа Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении российских телеканалов транслировать матчи Евро-2024 по футболу и чемпионат мира по хоккею.

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«Естественно, я согласен с Фетисовым, что показывать сейчас чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по хоккею — это предательство. Я не смотрю и не буду. Я ненавижу хоккей, где нет нас! Мы не играем и будем смотреть на кого-то? На этот весь развал? Вот это точно предательство. У нас же много проводятся чемпионатов. Это и смотрите. Все это идет по «Матч ТВ». Есть уважение к себе или нет? Или только бабло в глазах?! Совести-то нет, она потеряна. Нет вообще её!» — цитирует Кожевникова Legalbet.



Сборные России по футболу и хоккею отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Дисквалификация действует до особого распоряжения.

Смотреть матчи Евро-2024

По этой причине национальная команда России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и не принимала участие в квалификации на Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, в котором принимают участие 24 сборные. Действующим чемпионом Европы является Италия.

Евро-2024 транслируют телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа ОККО.

Чемпионат мира-2024 по хоккею также был показан в полном объеме на телеканале «Матч ТВ».