В «Спартаке» раскрыли причину ухода Слишковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об уходе из клуба Владимира Слишковича, который временно исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля.

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«Слишкович просил более высокую зарплату? Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался, предложили остаться. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером. Мы не стали чинить препятствий. Договорились, что ещё увидимся», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.