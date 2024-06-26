Бородюк стал старшим тренером академии «Локомотива»

Российский специалист Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии московского «Локомотива». Об этом сообщил телеграм-канал академии.

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«Александр Генрихович обладает лицензией PRO-UEFA, работал помощником Гуса Хиддинка в сборной России и внёс большой вклад в завоевание бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году, а также становился обладателем Кубка России в составе «Локомотива». Александр Бородюк будет курировать работу тренеров академии и поможет воспитанникам «Локомотива» достичь новых высот. Александр Генрихович, желаем успехов в реализации всех планов!» — написано в заявлении.



Предыдущим местом работы 61-летнего тренера было московское «Торпедо», которое он покинул в 2022 году.